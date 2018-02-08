طائرات الإخلاء الطبي الجوي تنقل 2413 مريضا خلال 2017

علي القحطاني(صدى):

نقلت طائرات الاخلاء الطبي الجوي التابع للخدمات الطبية للقوات المسلحة ما يزيد عن 2413 مريضاً داخل المملكة وخارجها خلال عام 2017 الماضي.

وشملت الحالات، نقل الأعضاء والدم، إضافة إلى الإسناد الطبي والمشاركة ضمن الجهود العسكرية بالحد الجنوبي وكل من يحتاج للخدمات المتقدمة في مجال الاخلاء الطبي الجوي.

وأوضح مدير إدارة الاخلاء الطبي الجوي اللواء الطيار ثنيان بن عبدالله الثنيان أن عدد المنقولين لعام 2015م بلغ 2194 حالة، بعد أن كان في عام 2014م يبلغ 1808 حالة، وفي عام 2016 بلغ عدد المنقولين 2200 حالة.

كما بلع عدد المنقولين عبر طائرات الاخلاء الطبي في عام 2017 أكثر من 2413، تم نقلهم بما يزيد عن 1285 رحلة منها 1109 داخلية و 176 خارجية، وأكثر من 117 رحلة لنقل الأعضاء، وما يزيد عن 57 رحلة اسناد طبي نفذت جميعها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة بطواقم طبية وجوية مؤهلة ومدربة تدريباً عاليا وبأسطول طائرات عمودية ونفاثة تجاوز 35 طائرة مجهزة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات الطبية في هذا المجال وأنظمة اتصال فضائي متطورة تمكن الطواقم الطبية من التواصل مع مستشفيات القوات المسلحة إذا دعت الحاجة.