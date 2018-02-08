بالفيديو.. شاب وعروسه يشعلان الفيسبوك بطرافتهما في حفل خطوبتهما

القاهرة(صدى):

أشعلت عروس مصرية وعريسها حفل خطوبتهما بمزاحهما ورقصهما أثناء ارتداء خاتم الخطوبة .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، لحظة وضع الشاب خاتم الخطوبة في يد عروسه، حيث راحت ترقص وتقوم ببعض الحركات الطريفة التي أشعلت حفل الزفاف.