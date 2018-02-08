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  3. بالفيديو.. شاب وعروسه يشعلان الفيسبوك بطرافتهما في حفل خطوبتهما

بالفيديو.. شاب وعروسه يشعلان الفيسبوك بطرافتهما في حفل خطوبتهما

بالفيديو.. شاب وعروسه يشعلان الفيسبوك بطرافتهما في حفل خطوبتهما
القاهرة(صدى):

أشعلت عروس مصرية وعريسها حفل خطوبتهما بمزاحهما ورقصهما أثناء ارتداء خاتم الخطوبة .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، لحظة وضع الشاب خاتم الخطوبة في يد عروسه، حيث راحت ترقص وتقوم ببعض الحركات الطريفة التي أشعلت حفل الزفاف.

لما تبقي انتي وعريسك مجانين 😂❤

Posted by ‎"El-kaseda-القصيدة"‎ on Tuesday, February 6, 2018


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8423 ] نشر منذ 3 ساعات

باين عليه زواج اطفال

[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 3 ساعات

😭😭😭😭😭😭😭😳😳😳😳😳😳😳😳😳

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا الدلع والحركات قبل مايضع الخاتم اجل بعد مادخل الخاتم كيف بيكون الوضع-الله يوفقهم ويسعدهم –

[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 58 دقيقة

ههههه ماهو غريب منهم شعب يحب يرقص ويدلع

المشكلة ماهو منها الخبال من اللي قاعد ياكل

علك ولا وقف😅 الله يعينها بس

[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 32 دقيقة

كل ما لقيت اخ مصري امزح معاهـ
اقول له مصر يا ام الدنيا مصر يا بلد الكنانة
يرد والله العظيم مفيش غيرك الا يحب مصر واهل مصر انت يا سعودي 😭😭😳😳😳
ونضحك مع بعض ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 24349 ] نشر منذ 12 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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