بالفيديو.. شاب وعروسه يشعلان الفيسبوك بطرافتهما في حفل خطوبتهما
أشعلت عروس مصرية وعريسها حفل خطوبتهما بمزاحهما ورقصهما أثناء ارتداء خاتم الخطوبة .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، لحظة وضع الشاب خاتم الخطوبة في يد عروسه، حيث راحت ترقص وتقوم ببعض الحركات الطريفة التي أشعلت حفل الزفاف.
لما تبقي انتي وعريسك مجانين 😂❤
Posted by "El-kaseda-القصيدة" on Tuesday, February 6, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8423 ] نشر منذ 3 ساعات
باين عليه زواج اطفال
الابهاوي[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 3 ساعات
😭😭😭😭😭😭😭😳😳😳😳😳😳😳😳😳
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الدلع والحركات قبل مايضع الخاتم اجل بعد مادخل الخاتم كيف بيكون الوضع-الله يوفقهم ويسعدهم –
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1300 ] نشر منذ 58 دقيقة
ههههه ماهو غريب منهم شعب يحب يرقص ويدلع
المشكلة ماهو منها الخبال من اللي قاعد ياكل
علك ولا وقف😅 الله يعينها بس
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 32 دقيقة
كل ما لقيت اخ مصري امزح معاهـ
اقول له مصر يا ام الدنيا مصر يا بلد الكنانة
يرد والله العظيم مفيش غيرك الا يحب مصر واهل مصر انت يا سعودي 😭😭😳😳😳
ونضحك مع بعض ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24349 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه