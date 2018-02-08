” رابطة الإعمار ” تحصل على تأييد 23 مخططا من 12 منطقة

نايف السالم(صدى):

أيَّد ملاك 23 مخططاً من مختلف مناطق المملكة، مبادرة ” رابطة الإعمار “، والتي تهدف إلى طرح منتجات سكنية اقتصادية تقل عن أسعار السوق بنسبة تقارب الـ 30 في المائة.

والمناطق التي أعلنت التأييد هي: ” الرياض، القصيم، الخرج، حائل، جازان، نجران، الطائف، مكة، جدة، تبوك، الحناكية، المدينة المنورة “.

يذكر أن المبدارة أطلقها البروفيسور محمد بصنوي، وتهدف إلى تحويل الركود العقاري إلى نهضة سكنية تغطي جميع شرائح المملكة.

وكانت الرابطة، قد أجرت دراسة مفصلة أنه إذا قامت الحكومة بالتوفير للأراضي البيضاء مجاناً بعد عودة مليارات الأمتار لوزارة العدل، ووزعتها على إمارات المناطق وأشرفت وزارة الإسكان على تكتلات للمقاولين فسيسهم هذا في بناء المساكن بأقل الأسعار.