فيديو مرعب لثعبان لديه رأس في ذيله

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثعبان يمتلك رأسا طبيعيا وأخرى في ذيله.

وأظهر الفيديو الذي صوره رجل صيني يُدعى ” يانج ” ، أن ذيل الثعبان عبارة عن رأس أخرى ، وكان كلا الرأسين كان يتقاتلان في محاولة للسيطرة على جسم الثعبان.

ويعتقد حرس الغابات أن المخلوق الغريب ينتمي إلى نوع من الزواحف الشهيرة في فيتنام، ويتميز بذيل لديه شكل ولون الرأس، ما يجعل البعض يعتقد أن له رأسين.