فيديو مرعب لثعبان لديه رأس في ذيله
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لثعبان يمتلك رأسا طبيعيا وأخرى في ذيله.
وأظهر الفيديو الذي صوره رجل صيني يُدعى ” يانج ” ، أن ذيل الثعبان عبارة عن رأس أخرى ، وكان كلا الرأسين كان يتقاتلان في محاولة للسيطرة على جسم الثعبان.
ويعتقد حرس الغابات أن المخلوق الغريب ينتمي إلى نوع من الزواحف الشهيرة في فيتنام، ويتميز بذيل لديه شكل ولون الرأس، ما يجعل البعض يعتقد أن له رأسين.
اعوذ بالله من عقرب ومن حيه الوادي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
أعوذ بالله من شر ما خلق هناك اقتراح للحياه الفطر به هي مثلا فك أنواع جديده مثلا إطلاق خمسه آلاف حمامه كذلك نوع جديد إطلاق خمسه آلاف او أكثر نوع من الببغاوات الصغيره والكناري والبلابل كذلك أنواع من الأرانب السريعه للتكاثر في البريه بعد آثارها لنرى أنواع جديده في أماكن ومناطق سياحيه وتنويع وتعزيز الطبيعه بكميات من الكائنات الاليفه المنوعه من أكثر من مكان
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 3 ساعات
حقاً عالم غريب وعجيب
( صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ )
في الحركه بركة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي والله في الحركه بركه فكوا كثيرا من الاطيار تحلق تاكل من التنوع الغذايي وحياه وكذلك الوبر البري الاكثار منه في البريه لينتشر انتشار كثير لكي تصبح مثل طيور الدوري منتشره في كل مكان نود مشاهده ببغاوات ايضا يحييكم