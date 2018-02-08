بلدية الشوقية تضبط ثلاجة عشوائية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

عادل الحربي (صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة ، من ضبط ثلاجة مواد غذائية وتموينية ،مقامة في حوش عشوائي بمنطقة الحسينيه بها لحوم مجهولة المصدر.

كما تم ضبط العديد من المخالفات الصحيه ،مواد غذائية منتهية الصلاحية ،مع سوء الحفظ وتدني مستوى النظافة.

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية ،أنه تمت مداهمة الموقع ومصادرة المواد الغذائية الموجودة في الثلاجة والتي شملت لحوم مجهولة المصدر أومنتهية الصلاحيه والمخزنه بطرق عشوائيه وإغلاق الحوش وحجز سياره ميكروباص في البلديه لحين اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءت والغرامات بحق المخالفين.