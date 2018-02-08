ردًا على تغريدة لمنى أبو سليمان ” المرور” : مراكز لاستبدال رخص القيادة النسائية الدولية.. قريباً

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، العمل على تجهيز مراكز لاستبدال الرخص الدولية المعترف بها للنساء السعوديات.

وقالت الإدارة، إن الإعلان عن مواقع الاستبدال سيتم قبل الموعد المقرر بوقت كاف.

جاء ذلك في ردها على تغريدة للإعلامية منى أبو سليمان في حسابها الرسمي على “تويتر”، تساءلت فيها حول كيفية استبدال الرخص الدولية المعترف بها قائلة: ” كيف يبدأ تسجيل الرخصة لمن لديها رخصة معترف بها.. فين الموقع، متى يبدأ التسجيل ؟ أفيدونا افادكم الله “.

يذكر أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، سيطبق اعتباراً من 10 شوال القادم ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

وكانت إدارة المرور أكدت أنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات متى ما تم استكمال الشروط اللازمة لذلك، والمنصوص عليها نظامًا، والتي تطبق حالياً بحق الذكور، فيما أشارت إلى أنه سيسمح لهن أيضاً بقيادة الدراجات النارية، لا سيما أن القرار السامي الصادر في سبتمبر الماضي، نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور على حد سواء.

وأوضحت أنه لن يكون هناك أي تمييز لسيارات النساء بلوحات وأرقام خاصة، بل ستخضع لنفس نظام اللوحات المعمول به حالياً في المادة السابعة من نظام المرور.