فواز القرني يطمئن جمهور الاتحاد: ” ركبتي سليمة “

ماجد محمد(صدى):

‏قال حارس مرمى فريق الاتحاد فواز القرني، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها لدى الدكتور محمد البلوي في أحد مستشفيات الدمام، أثبتت سلامة ركبته من أية إصابة تتطلب تدخلا جراحيا.

وأكد القرني على حاجته للراحة والعلاج الطبيعي المكثف لمدة أسبوع على موضع إصابته التي اتضح أنها كدمة بسيطة فقط، مبينا أنه سيعمل على الالتزام بالبرنامج التأهيلي من أجل عودته للمشاركة مع الفريق في ما تبقى من منافسات الموسم الحالي، “وبإذن الله نسعد محبي العميد بحصد كأس الملك، ونقدمه هدية للجماهير الاتحادية الوفية”، وفقا لـ عكاظ.

وشكر القرني كل من حرص على الاطمئنان على إصابته، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب منهم، واعدا الاتحاديين بأن يواصل الظهور بالمستوى الفني الذي يرضي الجميع.