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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

تحطم طائرة في ” ثمامة الرياض ” ووفاة قائديها

تحطم طائرة في ” ثمامة الرياض ” ووفاة قائديها
حمود العنزي (صدى):

تحطمت طائرة شراعية من نوع ” دلتا ميكرولايت ” ، مساء الأربعاء، في منتزه الثمامة بالرياض.

وتم العثورعلى جثمان طياريها بعد ساعات من فقدانهما ،وهما الطيار عبدالعزيز اللحيدان ومرافقه يوسف اللحيدان، بعد ساعات من اختفائهما.

يذكر أن المتوفيان كانا يحلقان بالطائرة فوق سماء الثمامة، قبل أن ينقطع الاتصال معهما منذ مغرب يوم أمس، حتى أعلن عن تحطم الطائرة ووفاة راكبيها.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات

رحمهما الله واموات المسلمين والمسلمات

[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 3 ساعات

هذة النوعية من الطائرة خطيرة
جداً جداً تعد مجازفة ومغامرة
بالنفس وإذ نزل القدر عمي البصر
رحمها الله واحسن العزاء في اهاليهم

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