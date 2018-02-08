تحطم طائرة في ” ثمامة الرياض ” ووفاة قائديها

حمود العنزي (صدى):

تحطمت طائرة شراعية من نوع ” دلتا ميكرولايت ” ، مساء الأربعاء، في منتزه الثمامة بالرياض.

وتم العثورعلى جثمان طياريها بعد ساعات من فقدانهما ،وهما الطيار عبدالعزيز اللحيدان ومرافقه يوسف اللحيدان، بعد ساعات من اختفائهما.

يذكر أن المتوفيان كانا يحلقان بالطائرة فوق سماء الثمامة، قبل أن ينقطع الاتصال معهما منذ مغرب يوم أمس، حتى أعلن عن تحطم الطائرة ووفاة راكبيها.