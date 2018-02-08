تحطم طائرة في ” ثمامة الرياض ” ووفاة قائديها
تحطمت طائرة شراعية من نوع ” دلتا ميكرولايت ” ، مساء الأربعاء، في منتزه الثمامة بالرياض.
وتم العثورعلى جثمان طياريها بعد ساعات من فقدانهما ،وهما الطيار عبدالعزيز اللحيدان ومرافقه يوسف اللحيدان، بعد ساعات من اختفائهما.
يذكر أن المتوفيان كانا يحلقان بالطائرة فوق سماء الثمامة، قبل أن ينقطع الاتصال معهما منذ مغرب يوم أمس، حتى أعلن عن تحطم الطائرة ووفاة راكبيها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26611 ] نشر منذ 4 ساعات
تعددت الأسباب
والموت واحد🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمهما الله واموات المسلمين والمسلمات
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3774 ] نشر منذ 3 ساعات
هذة النوعية من الطائرة خطيرة
جداً جداً تعد مجازفة ومغامرة
بالنفس وإذ نزل القدر عمي البصر
رحمها الله واحسن العزاء في اهاليهم