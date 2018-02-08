” قطر إسرائيل الصغرى ” كتابا يرصد فضائح نظام الحمدين

الدوحة(صدى):

أصدرت مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة، كتابا للمؤلف بلال الدوي، بعنوان ” قطر إسرائيل الصغرى ورأس الأفعى “.

و يرصد الكتاب بالوثائق والمستندات، الدور الذي قامت به قطر في تمويل الإرهاب وتنفيذ المخططات التخريبية في عدد من الدول العربية.

ويوضح هدف حكام قطر من إنشاء قناة الجزيرة لتكون منبراً إعلامياً هداماً يهدف لترويج للأكاذيب والإشاعات.

و يؤكد المؤلف أن قطر أصبح اسمها يتردد كلما حلت مصيبة أو نزاع في العالمين العربي والإسلامي، أصبحت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ساعية لفرض وجودها على الساحة عبر دعم حركات التمرد والتطرف والتنظيمات الإرهابية المسلحة أو عبر قناة الجزيرة.

و يروي بالمستندات العلاقة الوثيقة بين قطر وتنظيم القاعدة وكيف كانت هذه العلاقة مستمرة وقوية.