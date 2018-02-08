22 إبريل.. إجراء انتخابات الرئاسة في فنزويلا

كاراكاس(صدى):

حددت فنزويلا يوم 22 أبريل، موعدا لإجراء انتخابات الرئاسة بالبلاد بعد انهيار محادثات الوساطة بين الحكومة اليسارية وائتلاف المعارضة مما يمهد الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

كان الحزب الاشتراكى الحاكم فى فنزويلا قال فى السابق إن الانتخابات ستجرى قبل نهاية أبريل وإن مادورو سينافس فيها رغم التراجع الكبير فى شعبيته والأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تواجه الدولة المنتجة للنفط.

وطالبت المعارضة خلال محادثات جرت فى الأسابيع الماضية فى جمهورية الدومنيكان بإجراء الانتخابات فى يونيو حزيران لإعطائها الوقت لاختيار مرشح لها بعد منع أكبر زعيمين بالمعارضة من الترشح. لكن المحادثات تعثرت أمس الأربعاء.