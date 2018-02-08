النفط يهبط لأدنى مستوى في شهر بفعل زيادة في المخزونات

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا إلى أدنى مستوى في شهر بعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة في المخزونات ومستوى قياسيًا مرتفعًا لإنتاج الخام في الولايات المتحدة أثارت قلقًا بأن السوق قد تكون تشهد المزيد من المبيعات.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.60 دولار، أو 2.52 %، لتبلغ عند التسوية 61.79 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.33 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.35 دولار، أو 2.02 %، إلى 65.51 دولار للبرميل.