المغامسي يوجه رسالة للمهتمين بالرياضة والمتعصبين

نايف السالم(صدى):

وجه الشيخ صالح المغامسي ، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، الأربعاء، رسالة للمهتمين بالرياضة، مطالبا إياهم بعدم التعصب والانغماس فيها.

ودعا المغامسي خلال لقائه المفتوح مع طلبة ومنسوبي جامعة القصيم ،المهتمين بالرياضة ، إلى عدم جعلها أكبر ما يشغلهم، وبالأخذ منها بقدر ما يسلي ويعين على المشاغل، قائلا : ” إذا ابتلي المرء بالرياضة وهي حالة يصعب الانفكاك منها خصوصاً لمَن في سن الشباب، فعليه أن يوغل فيها برفق، ولا يجعلها همه وشغله أكثر من اللازم، وألا يرمي بثقله كله في الأمور الرياضية” .

وأضاف : ” حاول ما أمكن أن تمسك لسانك لأنه قد يغلب عليك الغضب أو الكذب، فاستغفر لنفسك ولمن ذممته، ولكن لا تعوّد نفسك أن يكون لسانك ذا شتم وذا قدح في الغير”، مستكملا : ” حاول أن ترتفع أكثر من عالم الرياضة ” .