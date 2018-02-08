رسالة نارية من المعارضة للشعب القطري بشأن جواسيس النظام

الدوحة(صدى):

حذرت المعارضة القطرية الشعب القطري ممن وصفتهم بجواسيس تميم بن حمد، لافتة إلى أن هؤلاء المرتزقة مهمتهم تتبع القطريين وإبلاغ الأمن عنهم.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مساء الأربعاء :” يا شعب قطر الحبيبة، نناشدك الحيطة والحذر الشديدين من بعض الموظفين العاملين في مؤسسات حكومية تحت مسميات وظيفية أعطاها لهم النظام وهم لا يستحقوها”، موضحة أن “مهمة هؤلاء الذين جيئ بهم من بعض بيئات تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، هي مراقبة وتتبع القطريين وما يقومون به وعن من يتحدثون وما هي أكثر المواضيع التي تحتل الأولوية في نقاشاتهم “.

ونوهت المعارضة بأن “هؤلاء الجواسيس وزعوا على المؤسسات الإعلامية والتربوية والمصارف، لكن التركيز كان على الكيانات والإدارات الخدمية التي يكون فيها تواصل واحتكاك يومي من المواطنين والمقيمين مع موظفي خدمة العملاء”، مشيرة إلى أنه “تم إعطاء أهمية لهذه الفئة من الأعمال لأن الاعتراضات والانتقادات والنقمة على التقصير الحاد الحاصل في تقديم الخدمات اليومية لشعبنا الغالي، قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ نتيجة تحويل ميزانيات المؤسسات الخدمية لمناطق ومساحات محددة تابعة للنفوذ المالي والاستثماري لتميم وحاشيته”.

واختتمت المعارضة القطرية ندائها بالقول إن “الخطورة في الموضوع أن هؤلاء الجواسيس المرتزقة المطالبين يوميًا بتقارير عن ما يرصدونهأ، أصبحوا -ولضمان أن يرضى عليهم ضباط جهاز أمن تميم- يفبركون المعلومات عن مواطني قطر الحبيبة ويتسببون بمزيد من القمع والاعتقال والظلم بحق القطريين الشرفاء”، مردفة:” شعبنا لن يرحمك يا تميم والتغيير قادم”.