لرفع مستوى تحصيل الطلاب..اختبارات مركزية غير معلنة للمرحلة المتوسطة

عادل الحربي (صدى):

بهدف رفع مستوى تحصيل الطلاب، ودعم تكامل الدور التعليمي، أصدرت وزارة التعليم تعميما لكافة المدارس بتجويد الاختبارات من خلال تطبيق ” اختبارات مركزية ” غير معلنة لطلاب المرحلة المتوسطة.

وأوضح التعميم ضرورة أن تكون الاختبارات غير معلنة ومن أي تخصص غير مواد التقويم المستمر على المرحلة بصفوفها الثلاثة، شاملا طلاب الانتظام والانتساب ،والليلي ،وتحفيظ القرآن ،وتحديد مادة واحدة من أي تخصص وتكون موحدة للبنين والبنات مع مراعاة عدم الإعلان عنها.