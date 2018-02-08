السجن 10 سنوات و 1000 جلدة لوافد حرق زميله بالبنزين

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال و1000 جلدة لوافد سكب البنزين على صديقه وأشعل النار فيه برمي سيجارة، انتقاما منه.

و اعترف الجاني خلال التحقيقات بقيامه بالواقعة موضحا أن ما حدث كان بسبب خلاف مع المجني عليه.

وبحسب ما نسب إلى الجاني في الدعوى ” شروع في قتل ” المجني عليه، حكم القاضي بسجن الجاني مدة 10 سنوات على ذمة القضية وجلده 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة مقدار كل دفعة 50 جلدة وبين كل دفعة والتي تليها أسبوع كما حكم عليه في الحق الخاص مبلغ مليون ريال للمجني عليه.