الملك سلمان يرعى سوق عكاظ في دورته الـ 12

حمود العنزي (صدى):

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على رعاية سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة التي ستقام في محافظة الطائف ،شوال المقبل.

وثمن الأمير بن عبدالعزيز الرعاية والاهتمام الدائمين من مقام خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني بكل مجالاته، والذي توج برعايته “حفظه الله” لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي جمع جهود ومشروعات التراث تحت مظلة واحدة.

وأوضح سموه أن سوق عكاظ يحظى باهتمام خاص من مقام خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – نظراً لأهميته التاريخية ومكانته السياحية والثقافية والاقتصادية.

وستفتتح دورة هذا العام للسوق ، في الأربعاء 13 شوال وسيشهد الفعاليات الجديدة، و عدداً من المبادرات والمشروعات.