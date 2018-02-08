أمريكا: جميع الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، إن أمريكا تسعى لحل سلمى لأزمة كوريا الشمالية لكن جميع الخيارات مطروحة.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الأربعاء، أن الأزمة مع كوريا الشمالية هى اليوم على المسار الدبلوماسي.

وقال ماتيس للصحفيين فى البيت الأبيض: “فى ما يتعلق بالوضع مع كوريا، إنه بثبات على الخط الدبلوماسي “، ردا على سؤال عما إذا كانت احتمالات الحرب مع بيونج يانج أقرب مما كانت عليه قبل سنة لدى تولى دونالد ترامب منصبه.

وأضاف: ” لقد لاحظنا تحركا دبلوماسيا أقوى بكثير ” ، مشيرا إلى القرارات التى تبناها مجلس الأمن الدولى لتشديد الضغوط على نظام كيم جونج أون.