وزير الطاقة: مشروع ” سكاكا ” يأتي تجسيدا لرؤية المملكة 2030

عادل الحربي (صدى):

أشاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتدشينه لجناح منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية32.

وأكد الفالح أن ذلك يأتي امتدادا للرعاية والمتابعة الكريمة لكل ما فيه تنمية لهذا الوطن العظيم.

وأوضح أن التوقيع على عقد لإنشاء مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميجاواط، بين شركة أكوا باور والشركة السعودية لشراء الطاقة، هذا اليوم، كأول مشروع من مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، يأتي تجسيدا حيا لرؤية المملكة 2030.