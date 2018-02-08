الفيديو.. قصيدة نادرة للشاعر خلف بن هذال من الماضي العريق
في فيديو نادر له ألهب الشاعر خلف بن هذال جمهوره بأروع قصائده خلال مشاركته في مهرجان الجنادرية.
نشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” على “تويتر” قصيدة من مهرجان الجنادرية للشاعر خلف بن هذال.
ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين للحساب وتفاعلوا معه لكونه ذكرهم بالماضي العريق لمهرجان الجنادرية في المملكة.
من الذاكرة الجميلة لمهرجان الجنادرية الشاعر خلف بن هذال وقصائده التي أطربتنا#الجنادريه_٣٢ pic.twitter.com/NtLJwxjG4K
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) ٧ فبراير، ٢٠١٨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15645 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الخال