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تفكيك خلية تكفيرية في تونس بولاية أريانة

تفكيك خلية تكفيرية في تونس بولاية أريانة
تونس(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها ، مساء الأربعاء ، أنه بناء على معلومات ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بالتضامن بولاية أريانة من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 8 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 4 منهم.

وأضاف البيان أنه خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيرى وتم استقطابهم من جانب عنصر إرهابى (متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية ببلد مجاور) والذى حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

 


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