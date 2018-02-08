بالفيديو..لحظة وفاة سائق حافلة نقل جماعي أثناء القيادة
توفي سائق حافلة نقل جماعي بالصين، أُثناء القيادة، ورصدت كاميرات مراقبة مثبتة داخل الحافلة لحظة الوفاة.
وظهر السائق في الفيديو أثناء محاولته إدارة عجلة القيادة وبعد لحظات سقط على جانبه الأيمن، هذا بعدما أوقف الحافلة فور شعوره بعدم السيطرة على جسده.
و حاول عدد من الركاب القيام ببعض الإسعافات الأولية له، لكن دون جدوى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26606 ] نشر منذ 1 ساعة
البارح أنتشر مقطع فديو
لناس ماتت وهي ترقص وتغني
وناس ماتت وهي تصلي
وناس ماتت من أخطاء الطرق
مقطع معبر جدآ
أنصح بمتابعته.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 59 دقيقة
لاحول ولاقوه الابالله💔
وش هاالاخبار من الصباح ايلا تضيقون صدورنا كان اكتفيتو بدون فديو😔😔
الله يرحمنا ويحفظنا ❤️