 بالفيديو..لحظة وفاة سائق حافلة نقل جماعي أثناء القيادة

بكين(صدى):

توفي سائق حافلة نقل جماعي بالصين، أُثناء القيادة، ورصدت كاميرات مراقبة مثبتة داخل الحافلة لحظة الوفاة.

وظهر السائق في الفيديو أثناء محاولته إدارة عجلة القيادة وبعد لحظات سقط على جانبه الأيمن، هذا بعدما أوقف الحافلة فور شعوره بعدم السيطرة على جسده.

و حاول عدد من الركاب القيام ببعض الإسعافات الأولية له، لكن دون جدوى.