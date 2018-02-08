الأرصاد: طقس معتدل على معظم مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً ومعتدل الحرارة خلال النهار على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ، عسير والباحة واجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.