أول مرشدة سياحية سعودية: على كل امرأة السعي لإثبات ذاتها

علي العنزي(صدى):

صرحت المرشدة السياحية عبير أبو سليمان عن بدايتها قبل أن تعمل في السياحة، قائلة : ” بدأت عملي كمعلمة للغة الإنجليزية “.

وأوضحت سليمان أن عشقها لجدة وآثارها القديمة هو ما دفعها إلى إنشاء فريق قلب جدة التطوعي، للتعريف بالمنطقة التاريخية، قائلة : ” كنت أول سعودية تعمل كمرشدة سياحية بدون الحصول على رخصة منذ عام 2011 “.

وأشارت إلى أن مهنة ” الإرشاد السياحي ” تتطلب صفات كثيرة، أهمها الثقافة العامة، وإلمام واسع بالتاريخ والجغرافيا بشكل خاص، إلى جانب امتلاك الشخصية المحببة واللباقة في الحديث، والطريقة السلسة في إيصال المعلومات.

ولفتت إلى أنها لا تنظر إلى هذا النجاح كحالة خاصة فقط كي تفرح به، بل تعتقد أنه شأن كل امرأة سعودية تسعى إلى إثبات ذاتها بالعمل والاجتهاد والتميز.