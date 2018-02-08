لاعبون من جنسيات أخرى لم يعتد عليهم الجمهور في مباراة الديربي

نواف السالم(صدى):

يشهد لقاء ديربي الرياض اليوم بين الهلال والنصر حضور لاعبين من جنسيات لم يعتد عليها جمهور قطبي الرياض، عندما يدخل الناديان العريقان بلاعبين من الكونغو وعمان والأرجنتين وفنزويلا والجزائر.

ويظهر العمانيان علي الحبسي وسعد سهيل والأرجنتيني سيروتي والجزائري جابو والكونغولي كابانانغا وفرجاني ساسي في قائمة الفريقين التي ستخوض المواجهة الهامة.

ويحضر العمانيان علي الحبسي وسعد سهيل للمرة الأولى في ديربي الرياض، علماً بأن الأول كان احتياطياً في مواجهة الذهاب التي انتهت لمصلحة الهلال بهدفين مقابل هدف.

وخاض حسن ربيع اللاعب الوحيد من مواطني السلطنة، ديربي الرياض، وذلك عام 2009 عندما حضر في تجربة قصيرة بقميص الأصفر لكنه خرج منها دون وضع بصمة واضحة.

ويحضر الأرجنتيني إيزكيل سيروتي في الطرف الهلالي الأيمن، وسيكون اللاعب الأرجنتيني الثالث في تاريخ ديربي العاصمة السعودية، والأرجنتيني الأول الذي يمثل الهلال في هذه المباراة عبر التاريخ.