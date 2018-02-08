 عواصف ثلجية تضرب فرنسا واليابان والنمسا والمجر وأمريكا

باريس(صدى):

تضرب موجة صقيع قاسية العديد من دول العالم، وتسببت فى حالة من الفوضى والارتباك فى هذه البلدان خاصة فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمجر والنمسا.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء العالمية، حالة الطقس فى عدة دول تشهد عواصف ثلجية وأمطار غزيرة موجة صقيع شديدة لاسيما فى باريس وواشنطن وطوكيو وبودابست فيينا.

كما اشتد الشتاء فى فرنسا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتصل لعشر درجات تحت الصفر فى وسط فرنسا. فيما يتواصل تساقط الثلج منذ أمس بباريس حيث بلغ سمكه ما بين 5 و 10 سنتيمترات فى المنطقة الباريسية.

وقد أعلنت حالة التأهب فى 22 منطقة بفرنسا بسبب موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد و لاتخاذ التدابير اللازمة لإيواء المشردين فى مختلف المدن.