رئيس الاتحاد: لم أتواصل مع أحد بشأن إيقاف قرار لجنة الانضباط بحق ثلاثة لاعبين من الفريق

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد الصنيع أنه لم يدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام يفيد بأنه قام بإجراء اتصالات مع شخصيات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لإيقاف قرار لجنة الانضباط المتضمن إيقاف ثلاثة لاعبين من الفريق قبل مواجهة الأهلي الماضية في الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وأكد رئيس النادي في تصريح للمركز الإعلامي أن الخطوات التي اتخذها النادي كانت مباشرة مع لجنة الانضباط ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.