” النوم سلطان “..سائق يغلبه النعاس بمنتصف الطريق

متابعات(صدى):

غلب النعاس رجلا سوداني الجنسية أثناء قيادة السيارة، ليتوقف في منتصف الطريق بسيارته متسببا في ارتباك حركة السير بالشارع.

وتفصيلا كان يتجول السائق بسيارته، بينما كان يتعاطى مادة مخدرة، مما جعله يتوقف بسيارته في منتصف الطريق، لينام ذلك دون أي مبالاة.

وبحضور رجال الشرطة إلى مكان السيارة، وجدوا السائق نائمًا، وبيديه سيجارة مشتعلة، وعند محاولة إيقاظه كان يضحك بطريقة هستيرية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.