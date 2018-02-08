ردة فعل غير متوقعة من مسعف سوري عثر على طفله تحت الركام

دمشق(صدى):

تشهد مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق تصعيداً خطيراً، يتمثل بقصف غير مسبوق على مدنها من طائرات النظام السوري وروسيا وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث سقط مئات القتلى والجرحى خلال 48 ساعة فقط.

وتظهر مشاهد مصورة لحظة عثور سعيد، وهو مسعف بالدفاع المدني في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية لدمشق، على طفله تحت ركام منزله مصاباً بسبب القصف الجوي على المدينة ، بحسب العربية نت .

اليوم، يحاول سعيد علاج طفله الذي أصيب بتشوهات في الوجه لكن القصف على المدينة لم يتوقف.