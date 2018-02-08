تدريب بالمدرسة يعرض حياة أحد التلاميذ للخطر

القاهرة(صدى):

قررت إدارة مدرسة مصرية بمحافظة الفيوم ،القيام بتجربة إخلاء مفاجئ، لتدريب التلاميذ على الاستعداد لمواجهة الكوارث.

و بعد إطلاق صفارات الإنذار هرول التلاميذ إلى فناء المدرسة عبر ممرات المبنى، وأثناء عملية الإخلاء، وقع تلميذ يدعى ” جوزيف ” على الأرض، بعد أن ارتطم رأسه بباب الفصل، فأصيب بارتجاج في المخ.

وعلى الفور تم نقل التلميذ إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة، بعدما أجرى عملية جراحية استخدمت 15 غرزة بالرأس.

واتهم والد التلميذ إدارة المدرسة بالإهمال، وعدم اتخاذ إجراءات حماية الطلّاب أثناء إجراء تجربة إخلاء الموقع, وعدم استدعائها أجهزة الحماية المدنية والإسعاف.