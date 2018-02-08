لعبة تتسبب في مقتل شقيقان

متابعات(صدى):

توفي طفلان شقيقان أحدهما يبلغ 11 عاما والأخرى عامين فقط، بسبب اللعب بمسدس والدهما، إذ اعتقد الطفل الأكبر أنه مسدس ” لعبة “.

وتفصيلا، قتل طفل بجنوب أفريقيا، شقيقته الصغرى، البالغة عامين، بإطلاق الرصاص عليها من مسدس والده، اعتقادًا منه أنه اللعبة، وعندما رآها غارقة في الدماء، أطلق النار على نفسه.

وأوضحت الشرطة أن الوالد اشترى هذا المسدس من أجل حماية عائلته من أي خطر، ولكن كان عليه إخفاءه، وعدم وضعه بمتناول طفلاه.