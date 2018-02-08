تفاصيل اللقاء بين أمير الباحة ورئيس هيئة النقل العام

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، الأربعاء، رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب رئيس الهيئة عبدالرحمن خلف، و مدير عام الاتصال المؤسسي عبدالله بن صايل المطيري.

وأكد الأمير بن سعود خلال الاستقبال، أن منطقة الباحة بحاجة إلى عدد من وسائل النقل المتنوعة لدعم السياحة وتوفير الخدمات للسياح، مشيدًا بدور الهيئة في مجال النقل العام وما تقدمه من خدمات للمدن.

وفي سياق متصل أوضح الرميح أن مشروع تطوير نظم النقل العام بالباحة يأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ،بهد تطوير ورفع مستوى الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يضم عدة مراحل رئيسية تشمل دراسات الوضع الراهن لخدمات النقل بالمنطقة، وتقدير حجم الطلب الحالي والمستقبلي لوسائل النقل، وتحليل البدائل واختيار أمثلها، للخروج بشبكة نقل فعالة متكاملة.