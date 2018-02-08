الوطني للزلازل يعلن عن توقعات بهزات أرضية بـ ” العيص “

عادل الحربي (صدى):

أظهر مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين هاني زهران، أن هناك احتمالية بحدوث هزات أرضية بمدينة العيص يجب وضعها في عين الاعتبار.

وأوضح زهران خلال جلسات المؤتمر الدولي الثاني عشر، أن النشاط الزلزالي في غرب المملكة له علاقة وثيقة بعملية انفتاح البحر الأحمر، لافتا إلى أن حرة الشاقة في العيص تعتبر من الحرات البركانية الحديثة.

وأكد أن التطور الاقتصادي والانتشار العمراني الكبير في غرب المملكة تزامنا مع حدوث نشاط زلزالي ملحوظ ، يتطلب دراسة وتحديد المخاطر الزلزالية في غرب المملكة.