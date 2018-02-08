تغريدة لـ ” ناصر القصبي ” تعرضه للانتقادات

علي القحطاني (صدى):

أعرب الفنان ناصر القصبي، الأربعاء، عن إعجابه بمشاركة الفتيات الصغيرات في مهرجان الجنادرية في دورته الثانية والثلاثون.

ونشر القصبي في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة للفتيات الصغيرات معلقا: ” الله بناتنا الصغيرات الجميلات ينورن حفل الجنادرية الليلة ،هكذا هي الحياة سحقاً للصحوة ما أقبحها “.

وأثارت التغريدة لما تحمله من مهاجمة للصحوة، الجدل في التعليقات ، ورأى بعض المغردون أن كلامه صحيح ولكنه أخطأ في التعبير ، وآخرين قاموا بالهجوم عليه.