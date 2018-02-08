 الهلال يقفل صفحة تحضيراته لديربي العاصمة مع النصر

ماجد محمد(صدى):

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء الأربعاء صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه “النصر”، عند الساعة الـ 08:20 من مساء يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث ركّز المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في المران على الجوانب الفنية، إذ بدأ المران بتدريبات فنية متنوّعة باستخدام الكرة، طبق بعدها “دياز” عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة المحترف المغربي “أشرف بن شرقي”.

دخل لاعبو الفريق فور نهاية المران لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي؛ تأهباً لخوض مواجهة الغد.