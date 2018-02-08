تركي آل الشيخ يدعو نادي الاتحاد للاجتماع بصورة عاجلة

نواف السالم(صدى):

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة أعضاء شرف نادي الاتحاد للاجتماع بصورة عاجلة مع الأخ حمد الصنيع للاطلاع على أوضاع النادي وما يمر به.

وأضاف المستشار عبر حسابه على “تويتر” أنه يدعو أعضاء شرف نادي الهلال ورجاله لدعم الأمير نواف بن سعد والوقوف إلى جانبه في الفترة الحالية.

كما دعا المستشار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وابنه سمو الأمير فيصل بن خالد للعودة لدعم عشقهما النادي الأهلي، ودعا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز لقبول منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، حيث أن النادي بحاجة لوقفات سموه في الفترة الحالية.