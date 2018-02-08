آل الشيخ يلتقي ضيوف المجموعة الـ11 من برنامج خادم الحرمين للعمرة

حمود العنزي (صدى):

يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، ضيوف المجموعة الـ11 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة.

والزيارة من الشخصيات الإسلامية البارزة الذين قدموا من سبع دول من أوروبا وآسيا، في مقر إقامتهم في فندق هيلتون جبل بمكة المكرمة.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع العلماء والشخصيات الإسلامية البارزة ضيوف البرنامج ،لمد جسور التعاون معهم فيما يخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.

وتضم المجموعة الحادية عشرة من الضيوف 200 معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من سبعة دول هي: طاجيكستان، وقرقيزستان، وكازاخستان، وروسيا، وأوزباكستان، وأذربيجان، وروسيا البيضاء.