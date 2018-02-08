أمن الطرق بالمنطقة الشرقية تدعو إلى توخي الحذر

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على مدن المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن تلك الحالة تبدأ من مساء ليلة الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.

ومن جانبه دعت قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية سائقي المركبات إلى توخي الحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة، وداخل المدن.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، ” نظرًا لما تشهده المنطقة الشرقية من تقلبات مناخية مصحوبة بضباب كثيف؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية، وتحديدًا في ساعات الصباح الأولى، حتى شروق الشمس بفترات زمنية مختلفة، فإن قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية تشدد على سائقي المركبات بأنواعها كافة بضرورة التوقف عن القيادة بمكان آمن في المواقع متدنية الرؤية، والاستجابة لإرشادات رجال الأمن حفاظًا على سلامتهم والآخرين. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع “.