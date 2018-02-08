وزير الداخلية يعين 7 مواطنين في المجلس المحلي بمحايل

علي العنزي(صدى):

أصدر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرارا بالموافقة على تعيين 7 مواطنين في المجلس المحلي بمحايل لمدة أربع سنوات.

ووجه وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي والأعضاء الجدد شكرهم لوزير الداخلية، ولأمير عسير الأمير فيصل بن خالد، داعين الله أن يكونوا عند حُسن الظن.

والأسماء التي تم الموافقة على تعيينها هم :المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي، وإبراهيم بن علي آل صعب، وعبدالله بن أحمد الأسمري، وموفق بن يوسف الحيدري، وسروي بن أحمد مريع، وإبراهيم بن محمد الأخرش، وتركي بن محمد الحارثي.