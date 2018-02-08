بالأسماء.. حرمان 12 لاعبًا من الجولة 21 في الدوري وتهديد 56 آخرين

ماجد محمد(صدى):

يغيب عدد كبير من نجوم الدوري السعودي في الجولة 21 والتي تنطلق اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام غيابات بالجملة عن مبارياتها بداعي الإيقاف إما بسبب تراكم البطاقات الملونة أو الطرد أو نتيجة قرارات انضباطية.

ويتم حرمان 12 لاعبا من المشاركة في الجولة القادمة نتيجة تراكم البطاقات الملونة أو الطرد أو لصدور قرارات انضباطية بحقهم وهؤلاء يمثلون أندية الأهلي والاتفاق والقادسية والشباب والفيحاء ويعد الاتحاد الأكثر تأثرًا بهذه الجولة بفقدانه خدمات خمسة من ركائزه الأساسية.

واللاعبون هم:

زياد الصحفي، طارق عبده محمد، عدنان فلاتة، فهد الأنصاري، كارلوس فيلانويفا (الاتحاد) عبدالفتاح عسيري، علي الزبيدي (الأهلي) عبدالرحمن العبود، فيليب كيش (الاتفاق) حسن معاذ (الشباب) محمد البقعاوي (الفيحاء) شايع شراحيلي (القادسية).

في المقابل سيكون هناك 56 لاعبًا مهددون بالإيقاف عن منافسات الجولة التالية باعتبارهم يملكون في جعبتهم بطاقتين صفراوين في رصيدهم وفي حال تحصل أي منهم على كرت أصفر جديد سيتأكد غيابه عن الجولة التالية .

وذلك بحسب أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه لا يُسمح للاعب بالمشاركة إذا كان في رصيده أكثر من إنذارين في مباراتين مختلفتين من المسابقة ذاتها.

واللاعبون هم:

أحمد الكسار، إبراهيم محنشي، سعد آل خيري، علي الخيبري، فواز الطريس، محمد الزبيدي، محمد السبيعي، محمد الصيعري (الاتفاق) إسلام سراج، جمعان الدوسري، عمر عبدالعزيز، محمد مجرشي، وسام السويد، خالم هايلاند (الفيصلي) أسامة هوساوي، عبدالله الحافظ ،عبدالله عطيف، فيصل درويش، محمد البريك، ياسر الشهراني (الهلال) جفين البيشي، جهاد الحسين، فيصل الخراع، نايف موسى، ريان الموسى، (التعاون) عبدالمجيد عبيد، عبدالملك الشمري، لويس باولو، مهنا العنزي (الباطن) إيلي سابيا، فارس العياف، قاسم عبدالله، مراد الرشيدي (الرائد) حسن جعفري، سامي الخيبري، عبدالعزيز مجرشي، معتز تمبكتي (الفيحاء) ستانلي أوهاويتشي، إبراهيم الشعيل، عبد المحسن فلاتة، فواز فلاتة،(القادسية) محمد الضؤ، موسى عسيري (أحد) ليوناردو سوزا، وليد باخشوين، معتز هوساوي (الأهلي) عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، وليد عبدالله (النصر)، أحمد العكايشي، عمار النجار(الاتحاد) عبدالله الخيبري، فاروق بن مصطفى (الشباب) حمد الجهيم، علي المزيد (الفتح).