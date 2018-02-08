رغم افتقاده لنجومه.. تشكيل الهلال في مباراة الديربي اليوم

ماجد محمد(صدى):

يلتقي فريق الهلال مع فريق النصر في مباراة الديربي اليوم الخميس ورغم تصدر الهلال للدوري إلا أن المستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة غير مقنعة لجمهوره.

كما افتقد المدرب دياز أهم لاعبيه وهم البرازيلي إدواردو والسوري خريبين والعابد والدوسري بعد الاحتراف في الفريق الإسباني فياريال، لكنه أضاف في الفترة الشتوية أهم لاعبين، هما الأرجنتيني سيروتي الذي ظهرت فنياته ولمساته من أول مباراة خاضها أمام الباطن، والمغربي بن شرقي الذي قدم مستويات كبيرة مع منتخب بلاده ومع فريقه الوداد.

لذلك نحن موعودون بمباراة جماهيرية مختلفة، فالنصر يحاول العودة من خلال بوابة الهلال، والأخير يريد مواصلة الصدارة وفرض هيمنته على النصر.

وأعتقد أن صفقة بن شرقي، هي ضربة معلم، كون اللاعب مهاري، وهو مكسب للهلال، وهو من نوعية اللاعبين الذين يعطون الكثير في ظل الحضور الجماهيري الغفير، عموماً كل التوفيق للفريقين في تقديم سهرة بالمجان لمتابعي الدوري السعودي.