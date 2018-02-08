تعليق خيرية السقاف بعد منحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

عادل الحربي (صدى):

علقت المفكرة والأديبة الدكتورة خيرية إبراهيم السقاف، رائدة الصحافة والتعليم الجامعي، على تكريمها بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، الأربعاء، معربة عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال حفل افتتاح ” الجنادرية ” 32.

وقالت السقاف : ” أن أحظى بتكريم الوطن كله ممثلاً في شخص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وهو يتوجني بأعلى وسام، وسام الملك عبدالعزيز بدرجته الأولى، لهو تكريم لي شخصيًّا، ولكل امرأة في هذا الوطن “.

واستكملت: ” الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رجل الموقف، ورجل المبادرات المميزة، والعادلة.. فلي معه – أيده الله – مواقف كثيرة مهمة ناصعة وتاريخية، لها الكثير من الأثر والمكانة في نفسي شخصيًّا، وفي تاريخ المرأة السعودية؛ إذ كان الداعم الأول لتعييني أول مديرة تحرير في صحيفة يومية جامعة غير مختصة بالمرأة على مستوى الصحافة العربية، وليس الوطنية فقط، هي صحيفة (الرياض)، ثم كان هو أول المهنئين لي بذلك المنصب، المكلفين لي بمسؤوليته، ثم هو يكلفني شخصيًّا برئاسة اللجنة النسائية لمئوية تأسيس السعودية، وفي هذا اليوم يقلدني وسام الملك عبدالعزيز؛ فيُحمِّلني خاتمة الأمانات، ومنتهى الثقة “.

وللسقاف عدة كتب باللغتين العربية والإنجليزية، يركز أغلبها على فن القصة القصيرة، واهتمت كتبها الإنجليزية بترجمة الإبداع بالمملكة في مجال القصة.