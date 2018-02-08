مدير جامعة حائل: سأتولى شخصيًا محاسبة من يتأخر عن المحاضرات

علي العنزي(صدى):

ردًا على سؤال أحد طلاب السنة التحضيرية، بجامعة حائل الذي تضمن أن أستاذ مقرر اللغة العربية لم يحضر منذ ثلاثة أسابيع لتدريس الطلاب ،وعد مدير الجامعة بمحاسبة أي متأخر من أعضاء هيئة التدريس عن الحضور للمحاضرة.

وأشار الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم إلى أن بعض الأساتذة يحاسِبون الطالب على التأخير 5 دقائق عن المحاضرة، فيما سيتولى هو شخصيًّا محاسبة الأستاذ الذي يتأخر عن محاضراته.

وطلب البراهيم بيانات الطالب المشتكي، والشعبة الدراسية، مؤكدا أنه سيتابع الموضوع شخصيًّا مع عمادة السنة التحضيرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عاجلاً.