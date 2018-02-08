الوطني للعمليات الأمنية: منطقة لألعاب الأطفال بالجنادرية للتعريف بـ ٩١١

عادل الحربي (صدى):

أكد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح،الأربعاء ،أن الجناح المخصص بمهرجان الجنادرية 32 يحتوي على إبراز الجانب التقني الذي يميز الجناح، مثل كاميرا البث المباشر المتنقلة، والمتخصصة بنقل أي حدث بالميدان إلى مركز العمليات مباشرة عبر شبكة الماي فون.

وأوضح الصالح، أنه توجد شاشة عرض دائرية خاصة بالمركز، يُعرض بها بث مباشر لمختلف مناطق السعودية، وشاشة عرض بواجهة المعرض من الخارج لعرض الأفلام التعريفية بمركز العمليات٩١١.

وأشار إلى أنه تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال، يتم فيها تعريف الأطفال بالرقم ٩١١ وفوائده، وتقوم عليها بعض موظفات القسم النسائي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية، اللاتي أصبحن شريكات بغرف العمليات، بما في ذلك المشاريع القادمة بالمناطق، وأولها منطقة الرياض.

كانت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ” في دورته الثانية والثلاثين ، انطلقت في العاصمة الرياض أمس الأربعاء، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه -.