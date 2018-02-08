تعرف على تشكيلة النصر في مباراة الديربي اليوم

ماجد محمد(صدى):

في الجولة الـ21للدوري السعودي للمحترفين، تشهد قمة الديربي لأول مرة في التاريخ حضور العوائل، بجانب مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب، والمتعارف عليه أن مباريات الديربي لا تخضع لمقياس أو منطق معين.

ويمر نادي النصر بتغيير إداري، بعد ترؤس الأستاذ سلمان المالك، بدلاً من الأمير فيصل بن تركي، وكذلك تواجد النجم بدر الحقباني مديراً للكرة بديلاً عن النجار، ويشهد الفريق النصراوي ايضاً تغييراً فنياً بعد إقالة المدرب جوستافو، وتعيين المدرب الكرواتي كورنسلاف بدلاً منه، بعد سوء النتائج.

أمّا بالنسبة لأجانب النصر، فقد تمت إضافة العماني سهيل في الرواق الأيمن، واستقطب التونسي فرجاني، والكنغولي كابانغا، وعلى المستوى المحلي ضم أفضل ظهير أيسر في نظري وهو عبدالرحمن العبيد من القادسية.