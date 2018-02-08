” بن شرقي “.. كلمة السر في مباراة الديربي اليوم

نواف السالم(صدى):

بعد مشاركة المحترف المغربي أشرف بن شرقي في المران الرئيسي للفريق الأول بالنادي، مساء أمس تأكد جماهير الهلال أن المدرب دياز سيدفع بن شرقي في قلب هجوم الهلال تأهباً لمواجهة النصر في الديربي المرتقب اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وينتظر أن يزج به المدرب دياز ضمن قائمة المشاركين في الديربي رغم وصوله إلى الرياض، ظهر أمس، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلادة في كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي اختُتمت في الرباط، أول من أمس.

وكان ابن شرقي قد أطلق تصريحات مقتضبة بعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، أكد خلالها جاهزيته للمشاركة في لقاء النصر، معرباً عن سعادته بالاحتراف في الدوري السعودي، واللعب لفريق كبير كالهلال، متمنياً مشاهدة الجماهير الكبيرة في لقاء الخميس. وتقرر أن يرتدي اللاعب الرقم 27.