الأمير فيصل بن بندر: ” الجنادرية ” يوضح أثر الوحدة لمناطق المملكة

علي القحطاني (صدى):

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، الأربعاء، أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” يوضح في رسالته السامية أثر الوحدة لمناطق المملكة كافة بتعدد عاداتها ،وتقاليدها ،وثقافاتها وتكوينها الاجتماعي في ظل أمن وأمان وانتماء من كل مواطن.

وأكد سموه أن المهرجان أصبح ظاهرة ثقافية اجتماعية تعبر بشكل حضاري عن الموروث الوطني الذي نفاخر ونعتز به ،ونستذكر من خلاله التضحيات والبناء والازدهار التي تؤسس فينا المواطنة الصادقة والأمل والطموح في إكمال المسيرة والنهج.

وأشار إلى أن الجنادرية يمثل الأصالة والعمق التاريخي لهذا الوطن الغالي، رافعا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الرعاية الكريمة ودعمهما الكبيرين لمهرجان الجنادرية.

وأضاف : ” الشكر موصول لسمو وزير الحرس الوطني والقائمين على هذه المناسبة والجهات المشاركة كافة ” متمنياً للجميع التوفيق والسداد.