كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم ريال مدريد بالدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، على جميع لاعبي الملكي في صناعة الأهداف بالموسم الحالى بملعب ” سانتياجو برنابيو “، بالدوري الإسباني.

وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن رونالدو يعتبر أفضل الممرين الحاسمين بالفريق الملكي بالبرنابيو في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 ” أسيست “، نجح إيسكو ومودريتش في تحويلها إلى أهداف.

وأضاف الموقع، أن رونالدو يتفوق في هذا التصنيف على العديد من لاعبي ريال مدريد، حيث يليه كل من “كروس، فاسكيز، بنزيما، مارسيلو، وأسينسيو ” برصيد تمريرتين حاسمتين في الدوري الإسبانى، ثم كاسيميرو ومودريتش برصيد ” أسيست ” لكل منهما.