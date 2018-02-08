نائب أمير جازان يتفقد قرية جازان التراثية بمهرجان ” الجنادرية 32 “

تركي السالم(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم بجولة تفقدية لقرية منطقة جازان التراثية بالجنادرية.

وشملت جولة سموه مختلف أقسام القرية التي تمثل مشاركة مختلف محافظات المنطقة في القطاع الجبلي والتهامي وجزر فرسان والمتمثلة في البيت التهامي (العشة) والبيت الفرساني والبيت الجبلي والمركز الحضاري والسوق الشعبي.

ووقف سموه على عروض الفرق الشعبية التي تقدم بساحة القرية وما يقدمه المطعم الشعبي من مأكولات وما يشتمل عليه السوق الشعبي من معروضات تبرز الحرف والصناعية التقليدية التي تزخر بها المنطقة وما يقدم من خلال تلك المواقع للزوار .

واطلع سموه خلال الجوله على أركان سوق الأسر المنتجة المشارك لأول مرة في المهرجان الذي تنظيمة جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان.