خبيرة تغذية : الكربوهيدرات ” الذكية ” مساءً تُنقص وزنك

متابعات(صدى):

شددت خبيرة تغذية أسترالية “كوهين” على ضرورة تناول الكربوهيدرات في المساء للحصول على جسم رشيق والاستمتاع بنوم هادئ مريح، على عكس ما يُنصح به دائماً بتجنب النشويات والكربوهيدرات في الليل لإنقاص الوزن.

وتحافظ الكربوهيدرات على استقرار مستوى السكر في الدم تُحسن المزاج وتُنظم هرموني السيروتونين والأنسولين.

وقالت خبيرة التغذية ليندي كوهين “إن الكربوهيدرات مدانة دائماً ومرتبطة بزيادة الوزن” موضحة أن ليس كل الكربوهيدرات مثل بعضها، فتلك المصنعة أو المكررة مثل المشروبات المحلاة أو عصائر الفاكهة المحتوية على سكر أو المعكرونة البيضاء أو الخبز والأرز الأبيض أو المعجنات قد تسبب في زيادة الوزن.

ونصحت كوهين بتناول ما أسمته بـ “الكربوهيدرات الذكية” في المساء، غير المصنعة وكاملة الحبوب وتشمل الأرز البني والكينوا والبقوليات والفاصوليا والحليب والزبادي والخضروات مثل البطاطا الحلوة.

وأشارت إلى أن تناول مثل هذه الأنواع من الكربوهيدرات، مع ممارسة بعض التمرينات الرياضية في المساء، أفضل وأسهل طريق لكبح زيادة الوزن واشتهاء أطعمة غير صحية.

وأوضحت أن “أجسامنا تحول الكربوهيدرات إلى جليكوجين، يُخزن داخل العضلات، التي تعد المصدر الرئيسي لتزويدنا بالطاقة أثناء ممارسة الرياضة”.