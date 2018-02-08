دراسة تحذر من خطورة استخدام فلاتر المياه

لندن(صدى):

أكد خبراء بريطانيون، أن الفلاتر المستخدمة لتنقية مياه الصنابير، تسبب ضررًا أكثر مما تفيد الجسم، محذرين من استخدامها.

وأضاف الخبراء، أن فلاتر المياه ليس لها أي منافع صحية محددة، وذلك بخلاف ما هو متعارف، بأنها تساعد على تنقية المياه بالكامل وتحولها إلى مياه عذبة.

كما حذرت منها منظمة الأمم المتحدة ” اليونيسف ” ، إذ أنها يمكن أن تأوي البكتيريا، إذا لم يتم استبدال الفلتر بشكل دوري.

يشار إلى أن فلاتر المياه تزيل حتى المواد الذائبة المفيدة للجسم، وبعضها تبقي السموم لذلك فإن مياه الصنبور صحية بدرجة أكبر.